Колледжи в Хабаровском крае откроют подготовку по девяти программам для авиазавода

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Техникумы и колледжи в Хабаровском крае откроют подготовку кадров по девяти новым программам для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В регионе определили участников кластера "Машиностроение" для КнААЗ. Создание кластера ведется согласно флагманской инициативе "Интересная работа. Достойная зарплата", ориентированной на эффективное сотрудничество работодателей со службой занятости и целевую подготовку квалифицированных кадров. Инициативы по развитию региона были представлены главой региона Михаилом Дегтяревым в декабре прошлого года.

"К настоящему времени определены участники кластера и разработана программа деятельности, в марте начнется подготовка новых программ под запрос КНААЗ. [Будет] девять профессий по новым программам подготовки для КНААЗ", - написал Никонов.

Ключевыми участниками кластера являются авиазавод, филиал корпорации "Иркут", Губернаторский авиастроительный колледж, Комсомольский госуниверситет, четыре техникума в Амурске, Комсомольске и Хабаровске. Выпускаться будет более 200 молодых специалистов ежегодно, уточнил Никонов.

В пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края ТАСС сообщили, что реализация проекта планируется по таким востребованным на авиазаводе профессиям и специальностям, как оператор станков с программным управлением, токарь на станках с числовым программным управлением, фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, мастер слесарных работ, слесарь-сборщик авиационной техники, аддитивные технологии, технология металлообрабатывающего производства, производство летательных аппаратов и техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

КнААЗ выпускает современную боевую авиационную технику для Министерства обороны РФ. Предприятие производит истребители Су-35, Су-57. На этом заводе будет собираться новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.