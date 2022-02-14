Прокуратура через суд запретила незаконную деятельность крематория в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура по итогам проверки сообщений СМИ запретила незаконную деятельность крематория в Нижнем Тагиле. Земельный участок и здание использовались без разрешительной документации, что создавало угрозу вреда жизни и здоровью граждан, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с исковым заявлением о запрете собственнику и ООО "Альянс" использовать земельный участок и расположенное на нем нежилое здание для организации места погребения - крематория, а также осуществлять деятельность по кремации на указанном участке и в здании. Суд удовлетворил исковые требования прокурора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуратура проверила законность размещения крематория на основании сообщений СМИ. Было установлено, что в нежилом здании на земельном участке, принадлежащем физическому лицу, компания "Альянс" эксплуатирует кремационное оборудование. Данный земельный участок находится в зоне производственно-коммунальных объектов, при этом вид его использования - "ритуальная деятельность" - не предусмотрен в качестве разрешенных.

Также установлено, что и у собственника здания, земельного участка, и у компании "Альянс" отсутствовали разработанные и согласованные проекты нормативов допустимых выбросов и санитарно-защитной зоны. Суд удовлетворил требования прокуратуры, а также наложил обеспечительные меры в виде запрета на поставку газа, необходимого для кремационного оборудования, а также на отчуждение, передачу земельного участка и здания в пользу иных лиц.

"Использование собственниками и ООО "Альянс" здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создают реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, вызвало большой общественный резонанс и социальную напряженность у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта", - отметили в прокуратуре.