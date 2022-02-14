В Липецке составили протокол на водителя, набросившегося на врачей скорой с кулаками

ТАСС, 14 февраля. Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении водителя легкового автомобиля, который не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи в Липецке и набросился на медработников с кулаками. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по Липецкой области.

"Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя легкового автомобиля 1953 года рождения составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конфликт между водителем автомобиля скорой помощи и водителем Renault в Липецке произошел 12 февраля. Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, обе стороны конфликта заявили о нанесении им телесных повреждений. "В рамках проверки бригаде скорой помощи в полном составе выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, водитель Renault от прохождения СМЭ отказался", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось о конфликте, возникшем в Липецке между бригадой скорой помощи и водителем и пассажиром автомобиля Renault, которые не уступили проезд выехавшему на вызов автомобилю. Согласно опубликованному в соцсетях видеоролику, мужчины набросились с кулаками на медработников.