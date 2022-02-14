В Москве открылась выставка о сталинских высотках

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка о сталинских высотках открылась в 27 центрах "Мои документы" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива.

"Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы подготовили для жителей столицы новую выставку "Семь сестер - стражи истории архитектуры", посвященную появлению высотного строительства в нашей стране и самому яркому его символу - сталинским высоткам. Экспозиция доступна онлайн на портале "Я дома" и в 27 центрах госуслуг", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что благодаря экспозиции москвичи узнают, почему самая миниатюрная высотка у Красных ворот считается московской "Пизанской башней"; для строительства какого из зданий было проложено около 30 км автомобильных дорог; что такое "зиккурат", как с высотками связаны объекты солнечной системы, а также какой из небоскребов так и не увидел свет и почему.

"На портале "Я дома" пользователи познакомятся с историческими фотографиями, материалами и документами, которые рассказывают о сложном высотном искусстве и жизни города в период строительства этих сооружений. Но и это еще не все. Также можно узнать, какое здание "сестер" является самым высоким, какая высотка "снялась" в нескольких известных кинокартинах, где находится уникальная диорама "Москва - столица СССР", - рассказал собеседник агентства.

Передать фото- и кинопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов, а также артефакты военного времени можно в любом столичном центре госуслуг. Всего собрано более 9,6 тыс. документов и предметов военных лет.