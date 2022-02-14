ЕГЭ в 2022 году будут сдавать почти 737 тыс. человек

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируют сдавать почти 737 тыс. человек. Сам ЕГЭ пройдет в три этапа с 21 марта по 2 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в понедельник.

"Первого февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. На участие в экзаменах зарегистрировалось почти 737 тыс. человек, в том числе 649 тыс. выпускников текущего года. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку - это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании, кроме того, его результаты необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки. В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку планирует 701 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Математика является вторым обязательным для получения аттестата предметом. В 2022 году она, несмотря на пандемию, вновь проводится на базовом и профильном уровнях. Экзамен профильного уровня выбрали более 337 тыс. участников, базового - почти 352 тыс. человек.

В Рособрнадзоре также сообщили, что самым популярным предметом по выбору остается обществознание, ЕГЭ по этому предмету планируют сдавать более 333 тыс. участников. Далее следует биология - 143 тыс. человек, физика - 124 тыс., информатика - почти 129 тыс., история - около 117 тыс.

Кроме того, 95 тыс. участников выбрали для сдачи химию, 62 тыс. - литературу, 22 тыс. - географию. Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык, который намерены сдавать более 109 тыс. участников. На ЕГЭ по немецкому зарегистрировались 1 616 человек, французскому - 1 094 человека, китайскому - 480 человек, испанскому - 341 человек.

ЕГЭ в 2022 году пройдет в три периода: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - 5-20 сентября.