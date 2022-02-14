Комитет Госдумы поддержал к I чтению штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий для граждан штрафы до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток, а также штрафы до 100 тыс. рублей для юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Согласно законопроекту, нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.