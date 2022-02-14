В Волгоградской области число школ на карантине сократилось в 10 раз с начала февраля

ВОЛГОГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Занятия полностью приостановлены из-за карантина в восьми школах Волгоградской области, что в 10 раз меньше, чем 10 дней назад. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Ситуация с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией [в Волгоградской области] постепенно стабилизируется. Сокращается количество школ и классов, находящихся на карантине. Сейчас полностью на карантин закрыты восемь школ, а всего 10 дней назад таких школ было 85", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Сообщается, что доля детей, проходящих стационарное лечение от ковида, в общем числе пациентов инфекционных госпиталей за две недели снизилась почти вдвое - с 11% до 6,3%.

Ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если хотя бы один ребенок заразился коронавирусом, или более 20% детей заболели ОРВИ. Принимаемые меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья детей.

В Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано более 162 тыс. случаев заболевания ковидом и больше 6,1 тыс. летальных исходов.