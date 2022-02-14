В Калининградской области ликвидировали очередь грузовиков на границе с Литвой

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Очередь из грузовиков на границе с Литвой в Калининградской области, образовавшаяся в пятницу из-за проблем с работой программного обеспечения на литовской стороне, ликвидирована. Заторов на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" нет ни с российской, ни с литовской стороны, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"За прошедшие сутки сотрудники МАПП "Чернышевское" оформили на въезд в Россию 190 грузовиков, на выезд - 168. Сейчас на выезд из РФ в Литву в очереди машин нет, на въезд в область из Литвы - одна машина", - сказала Иванова.

В пятницу на МАПП "Чернышевское" с российской стороны образовалась очередь более чем из 120 фур. Литовская сторона сообщала об обновлении программного продукта NTKS. Калининградская таможня рекомендовала транспортным компаниям учитывать это обстоятельство. Роста очереди грузовиков удалось избежать, добавила собеседница агентства.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый осенью 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП - "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.