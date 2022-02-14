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В России дополнительно выделили 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным

Выделенные средства предназначены для поддержки сбалансированности бюджета ФСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направило 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты в феврале и первой половине марта пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщается в понедельник на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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"На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, будет дополнительно направлено 76,5 млрд рублей, - говорится в сообщении. - Выделенные средства предназначены для поддержки сбалансированности бюджета Фонда социального страхования".

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 10 февраля. Как отметил тогда Мишустин, из-за непростой эпидемиологической ситуации больше людей стали уходить на больничный. Дополнительные средства, выделенные кабмином, позволят гражданам получать положенные им в таком случае деньги вовремя и в полном объеме.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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