Заболеваемость ковидом в России увеличилась за неделю на 18,8%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 18,8%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей - на 7%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, заболеваемость выросла в 74 регионах, при этом 33 субъектах увеличение произошло сильнее, чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости отмечено в 11 субъектах. Среди них Москва (на 33,7%), Республика Саха Якутия (на 28,6%), Московская область (на 21,2 %) и Санкт-Петербург (на 3,7%).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456, до 14 313 965.

Суточный показатель стал минимальным с 8 февраля - тогда выявили 165 643 случая заражения. В относительном выражении прирост составил 1,3%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 185, до 11 333 044. Днем ранее в штабе сообщали о 101 568 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 683, до 340 931. Днем ранее было зафиксировано 706 смертей.