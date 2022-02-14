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Пандемия COVID-19
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Три дозы вакцины "Эпиваккорона-Н" предусмотрены для людей с ослабленным иммунитетом

В центре "Вектор" заявили, что обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Двукратная и трехкратная схемы введения вакцины "Эпиваккорона-Н" обеспечивают иммунитет, однако три дозы предполагаются для людей с ослабленным иммунитетом, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "Эпиваккорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

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