Три дозы вакцины "Эпиваккорона-Н" предусмотрены для людей с ослабленным иммунитетом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Двукратная и трехкратная схемы введения вакцины "Эпиваккорона-Н" обеспечивают иммунитет, однако три дозы предполагаются для людей с ослабленным иммунитетом, сообщили ТАСС в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины "Эпиваккорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении.