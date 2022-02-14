В Москве впервые с 19 января выявили менее 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 9 616 против 12 496 днем ранее. Впервые с 19 января в столице выявили менее 10 000 инфицированных за сутки, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

В относительном выражении прирост составил 0,4%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 613 492 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 86 днем ранее, до 40 102.

В Санкт-Петербурге выявили 11 384 случая заражения коронавирусом за сутки против 20 136 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 284 933 случая заражения.

Также сообщается, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 6 398 против 7 349 днем ранее. Это минимум с 26 января. Всего с начала пандемии в области выявили 896 840 случаев заражения.