Омская прокуратура выявила недостатки в работе опеки и УМВД после происшествий с детьми

ОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Омской области, где с начала года произошло несколько громких преступлений в отношении детей, выявила нарушения в мероприятиях по работе с несовершеннолетними и по выявлению неблагополучных семей. Как сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратура, по итогам проверки руководству регионального УМВД и комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве региона внесено представление.

"По итогам проверки прокуратурой области внесены представления в адрес руководства УМВД России по Омской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области с требованием об устранении выявленных нарушений", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что результаты опеки свидетельствуют о разобщенности в действиях органов опеки, неисполнении мероприятий по межведомственному взаимодействию и снижению координирующей роли комиссии. В действиях органов внутренних дел отмечены нарушения законодательства при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, при снятии их с профилактического учета и при выявлении участковыми неблагополучных семей.

С начала года в Омской области произошшло несколько громких преступлений в отношении детей. В январе школьница вместе со своим другом убила мать, ее сожителя и сестру-инвалида. В другом случае многодетная мать с шестью детьми не ухаживала за ними, в результате у 1,5 годовалого ребенка было зафиксировано обморожение конечностей. В начале февраля пьяный мужчина задушил попросившую включить мультики четырехлетнюю дочь своей сожительницы.