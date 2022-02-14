Темпы заражения коронавирусом в Псковской области за неделю выросли на 80%

ПСКОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Темпы заражения коронавирусом в Псковской области, где общее число заболевших превысило 83 тыс., за неделю увеличились на 80%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Рост темпов распространения заболеваемости в Псковской области на этой неделе составил свыше 80%. Подходим к отметке в 900 случаев в сутки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за неделю в области сделали прививку от коронавируса около 2 тыс. человек. "На настоящий момент выполнено 71,3% плана вакцинации. Первый компонент поставили 287,8 тыс. человек, оба компонента - 284,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии заразились 83 236 человек, выздоровели 73 450 пациентов, 1 504 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.