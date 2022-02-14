Более 100 жителей Свердловской области вступили в регистр доноров костного мозга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 жителей Свердловской области вступили в регистр доноров костного мозга за полгода с момента начала рекрутинга в регионе. Пересадка стволовых клеток позволит вылечить несколько тяжелых заболеваний, в том числе онкологических и гематологических, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"В Федеральный регистр доноров костного мозга уже вступили более 100 жителей Свердловской области. Поиск и привлечение добровольцев проводит Областная станция переливания крови. К рекрутингу кандидатов учреждение приступило полгода назад", - говорится в сообщении с уточнением, что трансплантация клеток костного мозга от донора является порой единственным шансом на излечение.

В департаменте отметили, что кампания по подбору желающих стартовала после подписания соглашения о сотрудничестве с Кировским НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России. Институт ведет самый большой в стране регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а рекрутинг в регистр проводится из числа регулярных доноров крови и ее компонентов.

Костный мозг является важнейшим органом кроветворения и биологической защиты организма. Для трансплантации нужны гемопоэтические стволовые клетки, которые он вырабатывает. Они дают начало всем будущим клеткам крови, пересадка может вылечить несколько тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, гематологических, наследственных, иммунодефицитных состояний.

Чтобы вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга, нужно заполнить небольшую анкету и сдать кровь для HLA-типирования. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не болевший гепатитом В или С, туберкулезом, малярией, СПИДом, злокачественными заболеваниями и не страдающий психическими расстройствами. Сейчас база данных содержит HLA-генотипы уже почти 50 тыс. российских доноров-добровольцев.