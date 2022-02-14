"Единая Россия" за неделю получила 17,5 тыс. обращений по социальным вопросам

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 17,5 тыс. обращений поступило в партию "Единая Россия" по итогам недели приемов граждан по социальным вопросам с 31 января по 4 февраля. Об этом в понедельник сообщила председатель комиссии президиума генсовета единороссов по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Сегодня мы подводим итоги региональной недели обращений по социальным вопросам. Это одна из самых чувствительных сфер, с которой мы работаем. За это время мы приняли более 17,5 тыс. обращений граждан", - сказала Кузнецова в ходе совещания по итогам недели приемов.

По ее словам, социальная повестка занимает лидирующую позицию в работе общественных приемных партии. "Одними из самых активных регионов по числу обратившихся у нас оказались Республика Тыва, Алтай, Магаданская область, а так же Воронежская и Сахалинская [области]. Важно, что с проблемными вопросами люди идут в общественные приемные", - отметила вице-спикер Госдумы.

Она добавила, что в ходе недели приемов чаще всего людей волновали поддержка многодетных семей и семей с детьми с инвалидностью, порядок направления на санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, а также социальная поддержка малоимущих. "Были и те вопросы, которые не носят системный характер, и здесь очень важно подходить к ним внимательно", - заключила Кузнецова.

Общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по декабрь 2021 года в приемные партии поступило более 6 млн обращений. Традиционно людей интересуют вопросы ЖКХ, лекарственного обеспечения, оформления документов, благоустройства территорий, ремонта дорог, получения льгот и пособий.