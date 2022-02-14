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Кремль надеется, что работа над проектом по традиционным ценностям будет продолжена

Минкультуры приостановило обсуждение проекта в связи с критикой
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будет продолжена. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее Минкультуры приостановило обсуждение проекта в связи с критикой в обществе и профессиональной среде. В министерстве отметили, что нужно найти новые подходы к разработке документа.

"Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьезной, обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что эта работа над документом будет продолжена", - сказал представитель Кремля.

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