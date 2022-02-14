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Песков пожелал выздоровления Жириновскому и Зюганову

По словам представителя Кремля, врачи делают все необходимое для выздоровления лидеров ЛДПР и КПРФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что врачи делают все необходимое для выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

"Мы знаем, что они [Жириновский и Зюганов] госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник.

"Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно", - отметил Песков.

"Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову", - подчеркнул он.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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