В Севастополе ожидают снижения числа заражений коронавирусом на следующей неделе

"Заболеваемость у нас пока увеличивается, за неделю количество выявленных случаев увеличилось в 1,34 раза, на прошлой неделе мы говорили про увеличение в 1,38, а на позапрошлой - в два раза. То есть темпы прироста неделя к неделе у нас снижаются. Если говорить об алгоритме развития, который мы наблюдали в предыдущие волны, то есть надежда, что на следующей неделе мы будем констатировать динамику на снижение", - сказал Кулагин.

Он добавил, что число детей и взрослых на амбулаторном наблюдении за неделю увеличилось на 8,9%, в прошлые недели - в 1,75 и 2,8 раза. В больницах свободны 18% мест (173 койки).

Ситуация с коронавирусом в Севастополе к концу осени стабилизировалась, но в последние недели вновь отмечается рост - в отдельные дни число новых заражений достигало максимумов, превышая 400 или 500 заражений в сутки. Сейчас в городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей. Севастополь первым из регионов России в конце 2021 года достиг коллективного иммунитета, но вакцинация продолжается. 24 января губернатор Михаил Развожаев заявил, что в регионе не планируется введение дополнительных ограничений.