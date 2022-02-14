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ГД предложила ужесточить наказание за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять поправку об уголовном наказании в виде лишения свободы до одного года за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших возраста 14 лет. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, текст поправок размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок", - отмечается в документе.

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