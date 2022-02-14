В Минтруде рассчитывают завершить работу над новым законом о занятости в 2022 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минтруд России рассчитывает, что работа над формированием нового закона о занятости завершится в 2022 году, сообщил в понедельник глава ведомства Антон Котяков.

"Закон о занятости, по нашей оценке, требует серьезного пересмотра, и мы надеемся, что мы эту работу глобально завершим в текущем году в рамках совместной работы внутри рабочей группы, созданной в Государственной думе", - сказал министр на онлайн-совещании по итогам недели приемов "Единой России" по социальным вопросам.

Речь идет о новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации". По словам Котякова, закону больше 30 лет и за это время в него было внесено большое количество изменений, что требует сформировать обновленный нормативный документ.

"Именно под эту задачу мы на сегодняшний день на площадке на базе Государственной думы сформировали рабочую группу совместно с коллегами из партии "Единая Россия", с коллегами из нашего министерства, других заинтересованных ведомств для того, чтобы актуализировать и нашу работу по подготовке новой редакции закона о занятости", - добавил Котяков.