Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдет в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Прощание с актрисой Евгенией Брик, умершей на 41-м году жизни, состоится в Лос-Анджелесе, где она жила и проходила лечение от тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в окружении актрисы.

"Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве", - сказал собеседник агентства. Будет ли организовано прощание в Москве - пока неизвестно. Супруг Евгении Брик, режиссер Валерий Тодоровский пока остается в США.

О смерти Евгении Брик стало известно 10 февраля. Она ушла из жизни в Лос-Анджелесе.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года. Актриса известна по ролям в сериале "Оттепель", кинофильмах "Стиляги", "Географ глобус пропил" и "Одесса".