{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле рассказали, как относятся к празднованию Дня святого Валентина в России

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в администрации главы государства его не отмечают, каждый сотрудник сам определяет свое отношение к празднику

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В Кремле централизованно не отмечают День святого Валентина, каждый сотрудник администрации президента РФ сам определяет свое отношение к этому празднику. Об этом рассказал в понедельник в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Сыт, но бодр: какой должен быть ужин на День всех влюбленных
Сыт, но бодр:

"Никак, - сказал он в ответ на вопрос, как отмечают в Кремле День святого Валентина. - Мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику".

Говоря о том, как в его семье относятся к этому празднику, Песков сказал: "Мы отмечаем этот праздник каждый день".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
ГД предложила ужесточить наказание за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей
Согласно предлагаемым поправкам, за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей, не достигших возраста 14 лет, грозит лишение свободы до года
Читать полностью