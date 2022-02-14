В Кремле рассказали, как относятся к празднованию Дня святого Валентина в России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В Кремле централизованно не отмечают День святого Валентина, каждый сотрудник администрации президента РФ сам определяет свое отношение к этому празднику. Об этом рассказал в понедельник в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Никак, - сказал он в ответ на вопрос, как отмечают в Кремле День святого Валентина. - Мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику".

Говоря о том, как в его семье относятся к этому празднику, Песков сказал: "Мы отмечаем этот праздник каждый день".