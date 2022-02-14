Всевидящее око телемедицины. Как сингапурские врачи консультируют на расстоянии

Удаленный режим, на который многие из нас были вынуждены перейти, рано или поздно закончится. В то же время за эти два года жизнь показала, что многие вещи совершенно спокойно можно выполнять и удаленно, причем даже в таких сложных областях, как медицина. И неслучайно все активнее внедряется телемедицина, которая и сама не стоит на месте, совершенствуя формы и виды.

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Во многих странах дистанционный прием врача уже норма. А некоторые сингапурские больницы идут дальше. Например, Alexandra Hospital (Больница Александра) начала использовать смарт-очки Google Glass Enterprise Edition 2 для первичной диагностики пациентов. Кстати, это первый подобный опыт во всей Азии. Сотрудники больницы показали и рассказали корреспонденту ТАСС, как применяются смарт-очки на практике. В приемном покое, который из-за пандемии коронавируса располагается на улице, всех поступающих пациентов в первую очередь проверяют при помощи экспресс-тестов на коронавирус. Сразу же после получения результатов младший состав медсестер проводит первичный осмотр больных. Именно здесь при помощи Google Glass они связываются с врачом или же старшими медсестрами, которые определяют дальнейшие действия. Врач получает возможность наблюдать за каждым действием медсестры, задавать через нее уточняющие вопросы для более четкого понимания клинической картины. Причем историю болезни пациента заполняет именно находящийся на удалении доктор. Если нужны дополнительные исследования для постановки диагноза, личный осмотр врача, то пациента переводят уже непосредственно в помещение больницы, где и проводятся дальнейшие действия.

"Но бывает и так, что, например, человек пришел просто с высокой температурой и недомоганием, поэтому достаточно провести виртуальную консультацию. После чего врач через медсестру дает предписания о лечении и назначает лекарства", — рассказал мне медицинский директор департамента инноваций и технологий в сфере здравоохранения Александр Ип. Лучше Zoom или Skype Конечно, существуют и другие способы дистанционной диагностики, например, через Zoom или Skype. Однако, как считает руководитель департамента инноваций и технологий в сфере здравоохранения этого учреждения Ко Цзинъи, "даже чисто технически ни один из подобных способов не может сравниться по удобству, оперативности, качеству обратной связи и целостности картины, которая транслируется на монитор врача. Фактически медсестра становится "глазами" доктора, которому не нужно "физически" осматривать каждого пациента на самом первом этапе. Очень важно понимать, что у медсестры во время осмотра свободные руки, ей не нужно направлять или держать девайсы или камеру, чтобы показывать пациента".

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Да, есть аналоги. Например, VR или AR (очки виртуальной или дополненной реальности). Но, как напомнила, Ко Цзинъи, "вес Google Glass составляет несколько десятков грамм, другие устройства могут доходить до 500 грамм". "И сейчас, в период пандемии, все медработники, работающие при первичном контакте с пациентами, должны иметь дополнительную защиту: и маску, и очки. С учетом всего этого именно почти невесомые и незаметные Google Glass являются лучшим девайсом", — сказала представитель больницы. Хотя, конечно, как и у любой техники, у смарт-очков есть свои недостатки. "Если слабый сигнал интернета, перебои со связью, то, естественно, это скажется на сеансе связи. Правда, мы ожидаем скорейшего появления сети 5G, которая позволит увеличить скорость, сократит или вовсе позволит избежать задержек во время конференций. Также в будущем могут быть доступны новые функции Google Glass, которые позволят подключать и родственников", — сказала Ко Цзинъи.