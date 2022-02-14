Объем средств на ремонт теплосетей Владивостока составит в этом году 729 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти планируют направить на ремонт тепловых сетей Владивостока в 2022 году 729 млн рублей, в первую очередь будут отремонтированы сети на тех улицах, где износ наиболее высок и где часто случаются порывы, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. В январе пресс-служба городской администрации сообщала, что на ремонт теплосетей города подготовлено 355 млн рублей, в перечень улиц для ремонта вошли те, где наиболее высока степень износа и многократно случались порывы этой зимой. Сообщалось, что список улиц планируется расширить и что средства на ремонт дополнительных улиц изыскиваются.

"На ремонт теплосетей в этом году во Владивостоке планируется выделить 729 млн рублей. В перечень улиц для ремонта вошли те, где наиболее высокая степень износа и где многократно случались порывы. Такие цифры озвучил глава Владивостока Константин Шестаков на Совете по ЖКХ", - говорится в сообщении.

Средства выделены из бюджета муниципалитета, также планируется привлекать средства из краевого и федерального бюджетов, часть магистральных сетей за свои средства отремонтирует Дальневосточная генерирующая компания (ДГК). За счет городских средств планируется отремонтировать сети на девяти улицах, ВПЭС и ДГК за счет своих средств проведут работы еще на 17 улицах города.

"Также в данный момент ведутся переговоры с ведомствами разных уровней с целью получить дополнительное финансирование на ремонт сетей на Сафонова, Хабаровской, Добровольского, Юмашева, проспекте Красного Знамени, Постышева. По словам главы Владивостока, кроме тактических решений муниципалитетом предприняты и стратегические. В частности, в прошлом году в рамках Восточного экономического форума было заключено соглашение с ПАО "Русгидро" по модернизации и повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Владивостока. Также будет рассмотрена передача муниципальных тепловых сетей в концессию Дальневосточной генерирующей компании", - говорится в сообщении.

Общий километраж муниципальных тепловых сетей во Владивостоке составляет около 500 км, они были построены 40-50 лет назад. Сейчас их изношенность составляет практически 90%, ежегодно только на сетях МУП ВПЭС происходит более 1 800 аварий, эта цифра растет в год в среднем на 10-12%.