СМИ: Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан России призывного возраста

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина как минимум до конца военных учений Вооруженных сил (ВС) РФ вблизи границы закрыла въезд для всех мужчин - граждан РФ призывного возраста. Об этом сообщил в понедельник главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин - граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов", - написал он в Facebook.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.