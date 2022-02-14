В Думе предложили отменить требование о согласии родителя-иностранца на гражданство детей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предлагает предусмотреть в президентском законопроекте "О гражданстве РФ" отмену обязательного требования о согласии родителя-иностранца на вступление рожденного в смешанном браке ребенка в российское гражданство.

"В новый законопроект из действующего законодательства перенесено положение о необходимости согласия иностранца на российское гражданство ребенка, родившегося в смешанном браке с гражданином РФ, если семья проживает за рубежом", - сказал Затулин в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате РФ.

"Полагаю, что в процессе обсуждения нового законопроекта о гражданстве возможно снять требование о необходимости согласия родителя-иностранца на гражданство ребенка, не только вносящее расхождение в права российских граждан в России и за рубежом, что антиконституционно, но и идущее вразрез с мировой практикой, в частности, с рекомендацией Парламентской ассамблеи Совета Европы, установившей в 1988 году, что дети, рожденные в смешанных браках, должны иметь право приобрести и сохранить гражданство обоих родителей", - добавил он.

По его словам, нотариально заверенное согласие родителя-иностранца необходимо в настоящее время, даже если мать и отец на момент рождения ребенка за рубежом находились в разводе. Как отметил депутат, такого требования нет ни в одном законодательстве мира.

"Такое положение уже стало причиной трагических историй, когда наши дипломаты не могут защитить права граждан России на общение с их детьми, так как у последних отсутствует гражданство. Соотечественники десятилетиями просят о снятии этого требования, превратившегося в право вето на получение российского гражданства ребенку российского гражданина за рубежом", - сказал Затулин.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы. Данные нормы не распространяются на граждан РФ по рождению.