Москалькова предложила расширить полномочия омбудсмена

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что омбудсмен должен получить право реагировать на решения руководителей негосударственных органов.

"Требует внесения изменений федеральный конституционный закон об уполномоченных по правам человека в РФ. В концептуальном плане есть предложение распространить комплекс компетенций уполномоченного на решения руководителей негосударственных органов", - сказала Москалькова в понедельник в ходе парламентских слушаний на тему совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

В качестве примера она привела необоснованные увольнения учителей. "Может ли уполномоченный воздействовать на эту ситуацию? Согласно закону, нет, потому что он может отреагировать только на решения органов государственной власти, муниципальных образований и должностных лиц. Директор образовательного учреждения, медицинского учреждения, тем более частного и, конечно, вся сфера торговли - вне зоны прямого воздействия уполномоченного", - пояснила Москалькова.

По ее словам, на нарушения прав человека в негосударственной сфере уполномоченные сейчас реагируют через органы прокуратуры и через ведомственный контроль, но не напрямую.