{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Сочи сообщили, что загрузка горных курортов на февральские праздники достигнет 90%

Загрузка курортов в данный момент составляет почти 82%

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Загрузка горнолыжных курортов в Сочи достигнет 90% в период февральских праздников. Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

"На предстоящие праздники, как и в целом в феврале, отмечается повышенный интерес туристов к отдыху в Красной Поляне. Загрузка горных курортов на сегодня составляет около 82%, при этом на праздничные дни, приуроченные к 23 февраля, планируется более 90%" - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года будет девять выходных дней: 5-6, 12-13, 20-21, 26-27, в том числе праздничный выходной 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.

 

Отдых в городском пространстве

 

Батяйкина добавила, что туристы приезжают на отдыха в Сочи не только, чтобы покататься на горных лыжах. Многие отдыхают на побережье, где могут насладиться прогулками, побыть у моря, посетить парки и скверы, музеи и др. "В среднем по городу на февральские праздники в организованном секторе ожидается загрузка порядка 67%", - пояснила Батяйкина.

Всего же в феврале 2022 года принимают гостей 653 объекта размещения общей емкостью 58 299 номеров. Всего одномоментно в гостиницах Сочи на сегодняшний день количество туристов составляет более 75 тыс., средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 65,3%.

Для заселения в средства размещения гостям необходим сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о медотводе с ПЦР-тестом или о перенесенном заболевании.

Сочи - крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России.

Теги
РоссияКраснодарский край
В регионах Центральной России ожидаются "температурные качели"
На этом фоне местами пройдет небольшой мокрый снег, а на дорогах возможна гололедица
Читать полностью