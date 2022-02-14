Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова запросила документы по аресту ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, изучит основания для содержания его в СИЗО. Об этом она сообщила в понедельник журналистам.

"Я сейчас запросила процессуальные документы, чтобы поизучать и посмотреть в судебных решениях и постановлении следователя, чем мотивированы требование о продлении ему сроков содержания под стражей и невозможность заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учетом перенесенных операций, семейного положения", - сказала Москалькова.

Она сообщила, что на минувшей неделе встретилась с женой Зуева и его адвокатом, которые пожаловались на то, что практически на все ходатайства, с которыми они обращались к следователю, получены отказы. В частности, получен отказ на звонок, на свидание с детьми и женой, на допуск нотариуса и встречу с врачами.

"Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу. Намерена и дальше защищать права [Зуева], потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайствам получаются отказы ", - сказала Москалькова.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает. Позднее она была переведена под домашний арест.