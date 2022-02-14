Число заражений коронавирусом и число госпитализаций снижаются в КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Снижение числа заражений коронавирусом, а также количества госпитализаций отмечается в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

По данным регионального оперштаба, число госпитализаций за последнюю неделю снизилось более чем на 4%, число заражений - на более чем 6%.

"Сегодня на заседании оперштаба КЧР обсудили ситуацию по коронавирусу. Коллеги сообщили, что в республике наблюдается тенденция к снижению распространения заболеваемости. Уменьшается количество госпитализаций, в том числе и среди детей, снижается и число вызовов скорой помощи, при этом высокими остаются охваты ПЦР-тестированием", - рассказал глава региона.

Он добавил, что с сегодняшнего дня школьники Карачаево-Черкесии вернулись к очному формату обучения, возобновилась плановая госпитализация для стационарных пациентов.

"Однако мы держим руку на пульсе и продолжаем наращивать мощности звена здравоохранения. Так, в частности, уже сегодня в Черкесскую горбольницу был поставлен кислородный концентратор для собственной станции на 2 тонны кислорода в сутки. Вторая кислородная станция появится в апреле в Усть-Джегутинской ЦРБ. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются новые поставки ПЦР-тестов и лекарств для амбулаторных больных", - отметил Темрезов.

По его словам, важнейшим инструментом в борьбе с омикроном и другими штаммами коронавируса остается вакцинация.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 378 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 39 752 случая инфицирования, 32 617 жителей выздоровели, 950 умерли. В госпиталях получают лечение 506 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.