В ЛДПР рассказали о состоянии здоровья Жириновского

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, он руководит партией, общается с помощниками. Об этом говорится в заявлении пресс-службе ЛДПР, поступившем в ТАСС в понедельник.

В тексте указано, что "состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу". "Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии", - сказано в тексте.

ЛДПР прекратит сотрудничество с интернет-изданиями, распространявшими непроверенные сведения о состоянии лидера партии Владимира Жириновского. Юристы партии собирают ложные материалы СМИ для подачи исков в суд на издания.

"В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа. Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от "анонимных источников" о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних инсайдов не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе", - отмечается в сообщении.

В партии подчеркнули, что ЛДПР "более никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных новостях и публиковали все подряд без малейшей проверки". "А юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд. Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", - отметили в ЛДПР.