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Тверская прокуратура проверит факт доставки пациента в ковше трактора до скорой помощи

В СМИ и соцсетях сообщалось, что доставлять так больного пришлось из-за того, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому на вызов из-за заснеженной дороги

ТАСС, 14 февраля. Прокуратура Тверской области начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях видеоролика о том, как в одной из деревень Бежецкого района пациента пришлось доставлять в ковше экскаватора до машины скорой помощи, которая не могла проехать по нечищенной от снега дороге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора", - говорится в сообщении.

Ранее в нескольких региональных СМИ и группах в соцсетях было опубликован видеоролик. На записи показана заснеженная дорога в деревне и едущий трактор, в ковше которого находятся два человека. Отмечается, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому на вызов, и лежачего больного пришлось доставлять до нее с помощью трактора.

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