В Подмосковье расторгнут контракт с компанией, не начавшей рекультивацию полигона "Ядрово"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госконтракт с компанией ООО "ГЕОС", в рамках которого организация должна была приступить к работам по рекультавации мусорного полигона "Ядрово", намерены расторгнуть в Московской области в одностороннем порядке. Подрядчик должен был приступить к работам еще на прошлой неделе, но так и не вышел на объект, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"ГКУ МО "МОС АВС", которое является заказчиком работ по рекультивации закрытого мусорного полигона "Ядрово", направило решение о расторжении госконтракта с ООО "ГЕОС" в одностороннем порядке. Фирма "ГЕОС" должна была еще на прошлой неделе приступить к рекультивации полигона, в первую очередь к дегазации, однако на работы не вышла. От граждан стали поступать жалобы на запах с полигона "Ядрово", Росприроднадзором организована выездная проверка мониторинга состояния атмосферного воздуха. В связи с существенными нарушения условий госконтракта, МОС АВС приняло решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке с ООО "ГЕОС", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что по истечении 10 дней с момента получения компанией уведомления о расторжении, информация об организации будет включена в реестр недобросовестных поставщиков. Также ООО "ГЕОС" предложено в добровольном порядке оплатить штраф в сумме более 5,7 млн рублей в течение пяти дней с момента получения решения.

"Рекультивация полигона "Ядрово" под Волоколамском начнется уже на следующей неделе с новым поставщиком услуг, он будет определен в соответствии с 44-ФЗ и приступит к работам в течение 10 дней, т.е. уже на следующей неделе", - рассказали в пресс-службе.

Мусорный полигон "Ядрово" был закрыт в конце 2020 года, с этого времени он не работал и не принимал отходы. Данный объект накопленного вреда был включен в федеральную программу "Чистая страна", на его рекультивацию направлено свыше 2 млрд рублей.