Пять туристических мест в России для короткой поездки на 8 Марта

Российские города богаты историческими и природными памятниками. ТАСС вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip подготовил подборку мест в разных уголках страны, куда можно съездить на несколько дней в марте

Куршская коса в Калининградской области Самая крупная в мире песчаная пересыпь длиной 98 км находится на севере региона. Часть ее лежит на территории России, часть — в Литве. Вокруг Куршской косы ― песчаные дюны, хвойный лес с необычными деревьями, стволы которых скручены в петли, дикие животные, любящие вечером выйти на дорогу, чтобы их покормили водители, орнитологическая станция и экологические тропы. Самая высокая точка косы — вершина дюны Ореховой — Эфа (62 м над уровнем моря).

Описание Высота Эфа © Олеся Мельникова/ТАСС

На маршруте к ней есть оборудованные смотровые площадки с видами на залив, море и ближайшее поселение. Действует строгое правило: по дюнам ходить нельзя — они разрушаются от воздействия человека. За нарушение предусмотрен штраф около 4 тыс. рублей. Попасть на косу можно круглый год. Вся информация о режиме работы и условиях посещения (вход на территорию национального парка платный) есть на официальном сайте парка. Телецкое озеро на Алтае Это самое крупное озеро Горного Алтая. Большая часть водоема окружена Алтайским заповедником. Местные называют озеро Золотым — имя "Телецкое" оно получило около 400 лет назад, потому что на его берегах обитали тюркские племена телесы.

Описание Телецкое озеро © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Это одно из четырех самых глубоких пресноводных озер России, на глубине 323 м лежат затонувшие катера, автомобили, а также самолеты, потерпевшие крушения. Рыбы не опускаются ниже 100 м. С водоемом связано много легенд и загадок, мистические истории можно услышать от местных рыбаков или экскурсоводов. Вода в озере холодная и даже летом прогревается примерно до 16 градусов. Для купания местные гиды советуют посетить бассейны с подогревом на местных базах отдыха. Озеро Провал в Пятигорске Природный колодец на южном склоне горы Машук обнаружили после провала известняковых пород. Диаметр озера небольшой — всего 11 м, а вода кристально-голубого цвета из-за серы.

Описание Озеро Провал © Сергей Фадеичев/ТАСС

Это его сверху разглядывали представители "водяного общества" в романе Лермонтова "Герой нашего времени". Сегодня увидеть озеро можно со смотровой площадки, огороженной решеткой, для этого понадобится пройти через 40-метровый тоннель в горе или подняться наверх по каменной лестнице. Купаться нельзя, но хотя бы намочить ноги водой из озера можно в природной ванне, расположенной рядом с Провалом. Кижи в Карелии На острове в Онежском озере находятся старинные деревянные часовни, мельницы, амбары и дома. В одном из крупнейших в России музеев под открытым небом 82 памятника. В основе — ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.

Храм 1714 года постройки был на реставрации последние десять лет и открылся летом 2021 года. Но закрыли церковь еще в 80-х годах прошлого века, осмотреть ее изнутри было нельзя. За десятилетие удалось отреставрировать бревна и 16 деревянных главок, на которых заменили 34 тыс. лемешин — традиционных черепиц из осины. Целиком сохранился иконостас конца XVII — начала XVIII века. Посетить музей можно круглый год, условия зависят от сезона, подробности указаны на официальном сайте. Болгар в Татарстане Город основали тюркоязычные племена Поволжья, но после нападения Золотой Орды в XIII веке он почти полностью был разрушен. Каким был его вид до нашествия монголов, уже неизвестно.

Описание Белая мечеть © Егор Алеев/ТАСС