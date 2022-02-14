Вологодские власти сообщили, что регион вышел на плато суточной заболеваемости ковидом

ВОЛОГДА, 14 февраля. /ТАСС/. Число заболевших ОРВИ за прошлую неделю снизилось в Вологодской области на 16%, до 32 тыс. заболевших, среди детей - на 21%. Регион вышел на плато по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник вице-губернатор Антон Кольцов.

"Мы видим положительные тенденции: прекратился рост числа госпитализированных детей с коронавирусом. В структуре заболевания ковидом снизилась доля детской заболеваемости с 25% до 18%. Наметилась тенденция снижения заболевания ОРВИ - на 16%, среди детей - на 21%. Последние дни ежедневные приросты заболеваемости ковидом не носят взрывного характера, регион выходит на плато по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сообщил Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

По данным вице-губернатора, за прошедшую неделю зафиксировано 16 тыс. случаев ковида, в том числе 2 904 - среди детей. На данный момент в стационарах находятся 1 402 пациента с ковидом. Всего функционируют 1 695 инфекционных коек, из них 200 - для детей. Моногоспитали заполнены на 83%. "Сегодня мы не принимаем решений по разворачиванию дополнительных инфекционных коек. Видим положительную тенденцию в виде снижения числа заболевших ковидом детей. С 11% до 8% снизилось число госпитализированных детей с ковидом", - сообщил Кольцов.

На прошлой неделе уменьшилось число обращений пациентов с симптомами ОРВИ на 16%, до порядка 32 тысяч человек, неделей ранее было 38 тыс. заболевших. На больничном находятся 1 966 медработников, в конце прошлой недели показатель доходил до 2 200 болеющих медиков.

Для пополнения кадров были задействованы дополнительные резервы, отметил вице-губернатор. На 14 февраля в медорганизациях приступили к работе 203 студента 4-6-х курсов медицинских вузов, 46 ординаторов, 626 студентов медколледжей области. Кроме того, привлечено 69 волонтеров из организаций соцзащиты, культуры, спорта.

На 14 февраля в области выявлено 132 850 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки - 2 650, из них 42 госпитализированы. Выздоровели 109 454 человека, умерли 3 272. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи взрослым, амбулаторной и стационарной, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена. Привито более 624 тыс. человек, или 57,3% взрослого населения области, коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.