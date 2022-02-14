Более 77 тыс. куб. м крупногабаритных отходов собрали в Подмосковье на площадках "Мегабак"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области с начала реализации проекта "Мегабак" сдали на вторичную переработку около 77 тыс. кубометров крупногабаритных отходов. В настоящее время в регионе насчитывается 58 площадок для сбора старой мебели и техники, сообщила в понедельник пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Мегабак" сегодня пользуется большой популярностью, я бы даже сказал любовью, у наших жителей, цифры говорят сами за себя, всего за пару лет жители сдали более 77 тыс. куб. м старых диванов, шкафов, холодильников, микроволновок, спила растений, елок, оконных рам и пр., что бы было понятно - это сравнимо с железнодорожным составом, состоящим из 560 вагонов общей длиной 9 км. Весь этот объем, минуя наши синие мусоровозы и сортировку, забирают специальные организации, занимающиеся вторичной переработкой, причем как для жителей, так и для юридических лиц прием таких отходов на "Мегабаке" бесплатный, - приводятся в тексте слова Хромушина.

В тексте поясняется, что проект "Мегабак" был запущен два года назад по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В рамках его реализации предусматривается создание специально оборудованны площадок для сбора крупногабаритных отходов: старой мебели, новогодних елок, бытовой техники, которые нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором и которые, минуя сортировку, направляются на вторичную переработку.

По словам Хромушина, в настоящее время в Подмосковье установлено 58 площадок "Мегабак" в 55 городских округах.