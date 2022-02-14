В регионах Центральной России ожидаются "температурные качели"

ТАСС, 14 февраля. Перепады температуры воздуха от плюс одного-трех градусов в дневные часы до минус 6-12 градусов ночами ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 14-16 февраля, в том числе в Белгородской, Воронежской, Смоленской, Тульской областях. На фоне "температурных качелей" местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах возможна гололедица, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик ЦГМС по Воронежской области, 14-16 февраля в регионе ожидаются перепады температуры воздуха от плюс трех градусов днем до минус 10 градусов в ночные часы. "В ночь на вторник - до минус 5-10 градусов, местами - до минус 15 градусов, а днем будет комфортная температура - от двух градусов мороза до трех градусов тепла. <...> В ближайшие два дня ночами сохранится минусовая температура, днем - положительная или около нуля", - сказал собеседник агентства.

"Температурные качели" 14-16 февраля ожидаются в Липецкой, Тамбовской областях, где днем будет от минус 2 до плюс 2 градусов, ночами - до минус 9-12 градусов и без осадков, а также в Белгородском, Курском регионах, на территориях которых в среду местами пройдет мокрый снег. "В Тамбовской области, как и над всем Черноземьем, в настоящий момент господствует так называемый Азорский антициклон, который принес в регион солнечную погоду без осадков. <...> Днем - до минус 2 градусов, ночью столбики будут опускаться до минус 10, сохранится гололедица", - рассказали в региональном ЦГМС.

В Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях с понедельника по среду столбики термометров ночами будут опускаться до минус 6-8 градусов, в дневные часы прогнозируется до нуля - плюс 1-3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы, небольшой снег пройдет местами в ночь на вторник, днем в среду - местами мокрый снег. "На 15 февраля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, южный со скоростью 7-12 м/ с, температура ночью по области - минус 3-8 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. На 16 февраля - местами небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха будет такая же", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области, добавив, что днем 17 февраля ожидается усиление осадков, возможен дождь.