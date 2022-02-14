Учреждения допобразования Вологодской области возобновят очные занятия с 16 февраля

ВОЛОГДА, 14 февраля. /ТАСС/. Учреждения дополнительного образования Вологодской области с 16 февраля возобновят работу в очном формате в связи со снижением числа заболевших и госпитализированных детей с коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Антон Кольцов.

Очные занятия в сфере дополнительного образования были приостановлены с 31 января. 14 февраля Кольцов сообщал, что доля детской заболеваемости в регионе снизилась с 25% до 18%.

"Мы возобновляем дополнительное образование по всем направлениям в очном формате с 16 февраля, исходя из динамики заболеваемости ОРВИ и ковидом. Также 15 февраля заканчивается инкубационный период у детей, которые вышли с карантина по ковиду 8 февраля в организованные коллективы в детских садах, школах, и взрывного роста заболеваемости не произошло. У нас имеются на сегодня хорошие предпосылки по снижению заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. По суточной заболеваемости ковидом мы вышли на плато", - рассказал Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

На 14 февраля в области выявили 132 850 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки - 2 650, из них 42 госпитализировали. Выздоровели 109 454 человека, умерли 3 272. С 31 января в регионе приостановили оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи взрослым, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена. Первым компонентом вакцины привились более 624 тыс. человек, в том числе более 105 тыс. ревакцинировались. Вакцинацией охвачено 57,3% взрослого населения области, коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 69%.