Индонезия с апреля может отменить карантин для прибывающих из-за рубежа

СИНГАПУР, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Индонезии планируют с 1 марта сократить до трех дней карантин для прибывающих из-за рубежа, а через месяц полностью отменить изоляцию. Об этом сообщил в понедельник во время видеоконференции министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

"Новые правила о трехдневном карантине вступают в силу 1 марта, а может быть и ранее, это будет зависеть от развития ситуации", - указал чиновник. Он не исключил, что "с 1 апреля изоляция для прибывающих из-за рубежа может быть полностью отменена". Министр-координатор отметил наличие "признаков того, что пик заболеваемости и госпитализации уже достигнут". По его словам, "в некоторых районах, на островах Бали и Ява (наиболее густонаселенные - прим. ТАСС), снижается число активных случаев и ежесуточный рост".

Власти Индонезии с 4 февраля открыли для всех иностранцев курортный остров Бали, однако сохранили обязательный пятидневный карантин. Несколько дней назад Минздрав сообщил, что число новых случаев заражения вирусом превысило 55 тыс., однако затем наблюдается снижение, в воскресенье этот показатель достиг 36 тыс.