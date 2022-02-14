Саратовский суд восстановил срок подачи апелляции на блокировку Tor Project в России

ТАСС, 14 февраля. Саратовский районный суд восстановил сроки подачи апелляции на решение об ограничении доступа к Tor Project в России, разрешив оспорить блокировку ресурса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее ТАСС сообщал, что гражданское дело о признании информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации, было рассмотрено судом в 2017 году по заявлению прокурора Саратовского района Саратовской области. Заинтересованным лицом в деле выступила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомнадзор.

В середине января 2022 года владелец Tor Project подал апелляцию на решение, так как не был привлечен к участию в деле и посчитал это нарушением прав. "Срок на подачу апелляционной жалобы восстановлен", - отметила собеседница агентства. Теперь дело будет направлено в Саратовский областной суд на апелляцию.

Роскомнадзор, как ранее сообщал ТАСС, на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Ресурс внесен в единый реестр запрещенной информации. Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. Ранее Лига безопасного интернета зафиксировала ограничение работы браузера Tor в России.

В ноябре лига запустила петицию на платформе change.org по ограничению доступа к программам-анонимайзерам и Tor. Эксперты считают, что именно в даркнете осуществляется продажа наркотиков, оружия и украденных персональных данных, распространяется детская порнография и треш-контент, а также предлагаются услуги хакеров.

Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. Это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. Tor часто используют для выхода в даркнет.