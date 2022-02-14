ГУ МЧС по Чечне разработало чат-бот в Telegram с правилами безопасности для туристов

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МЧС по Чечне разработали новый чат-бот в Telegram, в котором собраны все необходимые правила безопасности для туристов, посещающих горы в республике, говорится в сообщении пресс-службы управления.

"Пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике разработала новый чат-бот в Telegram о правилах безопасности отдыхающих в горах. Бот "МЧС: безопасность в горах" поможет найти необходимую информацию: от правильного укомплектования рюкзака до порядка действий в случае необходимости оказания первой помощи пострадавшему. Чат-бот адаптирован не только для Чеченской Республики, но и всех регионов, где развит горный туризм", - говорится в сообщении.

Как сообщается, чат-бот позволит повысить уровень знаний туристов об опасностях в горной местности и способах защиты от них. "Все рекомендации согласованы с опытными спасателями и альпинистами Чеченской Республики. Для запуска бота "МЧС: безопасность в горах" в строке поиска мессенджера Telegram нужно ввести команду @mchs95_bot, после чего на экране устройства появится интерактивное меню. В ближайшее время мы планируем дополнить текстовую информацию обучающими видеороликами с участием спасателей и альпинистов", - передает пресс-служба слова начальника пресс-службы ведомства Тимура Тайсумова.

В 2019 году Чечню посетили более 220 тыс. туристов из 70 стран. В 2020 году в республике побывали около 130 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Реализация модели экономического развития Чечни предполагает 20 проектов в сфере туризма на общую сумму 100,6 млрд рублей с созданием 6 700 рабочих мест.