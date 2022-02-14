Количество нижегородских школ, закрытых на карантин, сократилось почти на 60%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 69 школах Нижегородской области. Этот показатель за последние несколько дней сократился почти на 60%, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На карантин в области 8 февраля были закрыты 169 школ. "На 14 февраля в 16% (в том числе в 69 школах - полностью) образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и COVID-19. Ограничительные меры позволяют снизить темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что благодаря своевременно вводимым ограничительным мероприятиям в образовательных учреждениях заболеваемость среди детей дошкольного и школьного возраста в регионе снизилась на 22 и 32% соответственно, в том числе по Нижнему Новгороду на 21 и 25%.

Всего в области, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, зарегистрировали 310,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 242,4 тыс. человек выздоровели, 10,7 тыс. умерли. Коллективный иммунитет достигает уровня 61,5%.