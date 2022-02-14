Синоптики спрогнозировали потепление в Поволжье

ТАСС, 14 февраля. Весенняя погода без осадков с температурой воздуха на пять-семь градусов выше климатической нормы ожидается в регионах Приволжского федерального округа до конца рабочей недели. К 18 февраля в большинстве регионов начнутся дожди со снегом, рассказал ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В первую половину недели, включая четверг, характер погоды на территории округа, за исключением Кировской области и Пермского края, будет определяться антициклоном: будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, температура воздуха выше климатической нормы на пять-семь градусов. В пятницу с запада пройдет атмосферный фронт, но и он тоже принесет тепло, погода будет облачной, слякотной, начнутся осадки в виде дождя с мокрым снегом, оттепель продлится в субботу и в воскресенье. <...> Думаю, [в этом году весна примерно на] 20-25 дней опережает климатическую норму, <...> впечатление такое, что похолоданий пока не будет, и весна будет ранней", - сказал Синенков.

По его словам, в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег с дождем начнется только в 17-19 февраля. Днем в первой половине недели ожидается плюс один-три градуса, по ночам в начале недели до минус пяти градусов. С 17 февраля положительная температура будет даже ночью. В Казани большую часть недели сохранится отрицательная температура воздуха: днем до минус пяти градусов, по ночам - до минус 10. 19 и 20 февраля будет облачно, начнется снег с дождем, столбики термометров поднимутся до нуля.

В Самаре 15 и 16 февраля днем будет до минус трех-пяти градусов, 17 февраля потеплеет до минус двух-трех градусов. 19 и 20 февраля воздух прогреется до плюс одного-трех градусов, начнется дождь со снегом. В Пензе 15 и 16 февраля минус один-три градуса, по ночам до минус 10 градусов, облачно и без осадков. 18-20 февраля потеплеет до нуля-плюс трех градусов, начнется дождь со снегом. В Уфе сохранятся отрицательные температуры воздуха, днем до минус пяти градусов, ночью - до минус 10 градусов. Только в начале следующей недели здесь ожидаются осадки в виде мокрого снега, а температура повысится до нуля градусов.

В Оренбурге, по словам Синенкова, осадки ожидаются только 20-21 февраля, днем температура воздуха составит минус пять-семь градусов, по ночам - до минус 10-12. В Саратове практически всю неделю будет минус два-четыре градуса мороза, ночью - до 8-11 градусов, 18 февраля ожидается облачная погода, потеплеет до нуля градусов, пойдет интенсивный снег с дождем. В Кирове в начале недели днем будет до минус двух градусов, ночью - до минус шести, осадки в виде дождя с мокрым снегом начнутся в четверг, но продлятся недолго - до 20 февраля, при этом потеплеет до нуля-плюс двух градусов. В Перми снегопад прогнозируется 16 февраля, а затем - 19-21 февраля, температура воздуха в дневные часы будет до плюс одного-трех градусов.

Борьба с сугробами

Жители регионов продолжают борьбу с последствиями недавних снегопадов. В Ульяновске, по данным гидрометцентра региона, с начала февраля выпало 40 мм осадков, что составляет почти 160% месячной нормы. После очередного снегопада, когда 9-10 февраля выпало 40% месячной нормы осадков, высота снега достигла 60 см, вдоль дорог и тротуаров образовались огромные сугробы. Причем если на центральных магистралях большинство участков расчищены, то в других районах города высота сугробов достигает двух метров.

Жители Перми также страдают из-за обильных снегопадов и неочищенных улиц. Несмотря на беспрерывную работу коммунальщиков, проблему некачественной уборки снега признал губернатор региона Дмитрий Махонин. Он лично проинспектировал процесс уборки снега в разных районах города и во время своего прямого эфира сказал, что один из подрядчиков получил штраф на несколько миллионов рублей за некачественную уборку.

В Казани с начала февраля выпало 26 мм осадков, что составило около 93% от месячной нормы, днем на уборку улиц от снега вышли 539 дорожных рабочих и 375 единиц специальной техники. В Самаре, где на выходных наступила оттепель, ближе к вечеру 13 февраля снова начался снегопад. Власти договорились с некоторыми предприятиями о выделении дополнительной техники, которая в том числе выйдет 14 февраля.

Как сообщили в администрации Ижевска, с начала зимнего сезона в городе выявили 381 нарушение правил благоустройства города, в частности наличие снежных навесов и сосулек на крышах домов, а также лед и снег на придомовой территории. В Нижнем Новгороде в минувшие выходные столбики термометров поднимались до небольшого плюса, из-за облаков выходило солнце.