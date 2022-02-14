Более 23 тыс. материалов с суицидальным контентом заблокировали в сети за 2021 год

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор за 2021 год заблокировал более 23 тыс. материалов с суицидальным контентом, более 66 тыс. материалов с наркоконтентом и более 25 тыс. - с детской порнографией. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Юрий Киселев.

"Кратко озвучу результаты работы в 2021 году. Так, было удалено или заблокировано более 66 тыс. материалов с наркоконтентом, более 25 тыс. материалов с детской порнографией, более 23 тыс. с суицидальным контентом", - сказал он во время заседания в Госдуме, посвященного борьбе с деструктивными явлениями в молодежной среде и созданию позитивного контента в интернете.

Ведомство заблокировало 45 тыс. сайтов с незаконными азартными онлайн-играми, более 3 тыс. сайтов с объявлениями о нелегальной продаже алкоголя. "Пресечено распространение более 10 тыс. материалов, склоняющих несовершеннолетних к совершению противоправных действий, опасных для их жизни и здоровья", - отметил Киселев.

Роскомнадзор также проводит мониторинг в социальных сетях, чтобы оперативно выявлять социально опасную информацию, администрации соцсетей помогают удалять ее в течение нескольких часов. "В таком порядке в 2021 году из социальных сетей были удалены 112 тыс. материалов с наркоконтентом, 32 тыс. материалов с детской порнографией и 46 тыс. содержащих суицидальный контент", - добавил эксперт.

Ограничить доступ к противоправной информации также можно через суд, напомнил Киселев. Так, в 2021 году на основании судебных решений было заблокировано более 5 тыс. сайтов с информацией о продаже оружия и изготовлении взрывчатых веществ.

Отдельное внимание ведомство уделяет борьбе с экстремистским и террористическим контентом в интернете, подчеркнул Киселев. В общей сложности в 2021 году заблокировано и удалено более 36 тыс. цифровых копий экстремистских материалов в сети, а также более 50 тыс. материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, заключил он.