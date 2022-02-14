Синоптики предупредили о потеплении в некоторых регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Снег, туман и потепление ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 15 февраля] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью минус 15, минус 20, при прояснении минус 25, минус 30, днем - минус шесть, минус 11", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К четвергу 17 февраля потеплеет до минус четырех, минус девять в ночные часы, минус один, минус шесть - в дневные.

Потеплеет и в Курганской области, ночные температуры поднимутся с минус 20, минус 25 до минус 11, минус 16, дневные - с минус девяти, минус 14 до минус двух, минус семи к четвергу, местами небольшой снег. В Челябинской области в дневные часы температура на севере поднимется с минус четырех, минус девяти до нуля, утром возможны туманы.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет с минус 24 - минус 29 в ночные часы до минус девяти - минус 14 к четвергу, местами изморозь. В Югре дневные температуры поднимутся с минус 18 - минус 23 до минус четырех - минус девяти к четвергу, также ожидается умеренный снег. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к среде незначительно похолодает с минус 28 - минус 33 до минус 30 - минус 35 в ночные часы.

С начала выходных в Екатеринбурге идет снег, снегопад осложняет передвижение пешеходов и транспорта, ухудшает видимость на дорогах. Ранее ТАСС сообщал, что в минувшие выходные в Екатеринбурге выпало более 70% от месячной нормы осадков.