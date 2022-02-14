Минобороны передаст Калининграду до 6 га земли под строительство школы и детсада

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ передаст Калининграду около 6 га земли в районе улицы Артиллерийской под строительство школы и детского сада. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"По предложению губернатора [Антона Алиханова] Минобороны передает в муниципальную собственность Калининграда три земельных участка на улице Артиллерийской общей площадью 5,6 га", - говорится в сообщении пресс-службы. Соответствующий приказ подписан заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.

"За последние годы принято немало решений по имущественным объектам Минобороны в Калининградской области, но за улицу Артиллерийскую выражаю вам особую благодарность. Несмотря на открытие здесь школы в прошлом году, потребность в социальной инфраструктуре в этом растущем микрорайоне очень высокая, и для ее строительства нам нужны новые земельные участки", - сказал губернатор Антон Алиханов на встрече с директором департамента военного имущества Министерства обороны РФ Михаилом Сапуновым в Калининграде. Сапунов, в свою очередь, отметил, что учреждения, которые будут построены на передаваемых участках, будут востребованы семьями военнослужащих. "Эти решения принимаются и в интересах наших военнослужащих. Школа и детский сад в этом районе будет использоваться в том числе семьями военных, многие из которых приезжие", - сказал он.

Новые проекты на землях Минобороны

Сапунов отметил, что в области есть несколько объектов Минобороны, которые можно использовать более эффективно, и министерство готово сотрудничать с регионом в этом направлении. "Для этого готовы оптимизироваться, что-то передавать, помогать, находить взаимовыгодные решения", - сказал он. На местах бывших военных городков и объектов, ранее используемых структурами Минобороны РФ, в Калининграде уже реализуются проекты. Общественное пространство для калининградских креативных индустрий создается на территории военного городка на улице Суворова. В прошлом году Антон Алиханов предложил обустроить ландшафтный парк на территории аэродрома "Девау". Предметом текущих переговоров правительства области и имущественного департамента Минобороны являются еще несколько земельных участков в Калининграде. Два из них площадью 2,2 и 6,2 га расположены на территории военного городка на улице Докука в микрорайоне Чкаловск, которые могут быть использованы для строительства социальных объектов и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Военным также направлено предложение о передаче городу неиспользуемого земельного участка Минобороны площадью почти в 30 га ("Лермонтово") в районе Советского проспекта - улицы Красной в Калининграде. Обсуждаются идеи создания объектов комфортной городской среды на земельном участке Минобороны на улице Рокоссовского, который регион готов взять в свою собственность. Ранее по инициативе Антона Алиханова была разработана схема, позволившая региону приступить к ремонту кровли и фасадов здания сельскохозяйственного кредитного банка "Восточно-Прусский ландшафт", в котором расположен военный комиссариат. Сейчас правительство области готовит проект работ по восстановлению и реставрации объекта культурного наследия на улице Комсомольской. По словам командующего Балтийским флотом Виктора Лиины, старинный особняк планируется использовать в интересах флота. Такой же подход предлагается использовать для ремонта еще двух зданий-памятников: Стрелкового клуба в Гусеве и водогрязелечебницы с водонапорной башней в курортном Светлогорске.