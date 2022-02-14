Эксперт: маршрутизация детей с онкологией требует создания межтерриториальных центров

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Маршрутизация детей с онкологическими заболеваниями из небольших населенных пунктов требует создания в России опорных межтерриториальных центров детской онкологии и гематологии, основой для которых могут стать крупные действующие медицинские центры. Такое мнение высказала в понедельник заместитель главного врача по онкологии и гематологии детской клинической больницы Свердловской области Лариса Фечина.

"Ежегодно в нашем центре лечатся до двух тысяч пациентов, и я думаю, что со временем такие центры, как наш, могли бы стать основой для построения в стране так называемых опорных межтерриториальных центров детской онкологии и гематологии, куда могли бы поступать в соответствии с разработанной маршрутизацией все дети из маленьких уголков нашей страны, из мелких субъектов, там, где нет возможности построить современный крупный центр детской онкологии и гематологии", - сказала Фечина на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню детей, больных раком.

Заместитель главного врача также отметила, что в настоящее время в детской клинической больнице Свердловской области идет капитальная реконструкция отделения переливания крови, которое после завершения работ будет переформировано в центр трансфузиологии и процессинга клеточного материала, предназначенного для пересадки костного мозга. "На территории нашей больницы началось строительство нового пансионата долечивания и дневного стационара, что позволит нам еще в разы увеличить объемы оказания помощи нашим пациентам", - добавила Фечина.

Ранее сообщалось, что свыше 100 жителей Свердловской области вступили в регистр доноров костного мозга за полгода с момента начала рекрутинга в регионе. Пересадка стволовых клеток позволит вылечить ряд тяжелых заболеваний, в том числе онкологических и гематологических.

В 2018 году ВОЗ начала осуществлять Глобальную инициативу по борьбе с детским раком. Ее целью является доведение к 2030 г. общемирового показателя выживаемости всех больных раком детей как минимум до 60% (в настоящее время в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, а с низким и средним — только 20%).