Голикова поручила проработать вопрос допуска волонтеров в соцучреждения

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству труда и соцзащиты РФ и Роспотребнадзору проработать процедуру допуска в соцучреждения для волонтеров, у которых есть сертификат о вакцинации. Об этом ТАСС в понедельник сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Сегодня я получила копию документа, согласно которому заместитель главы правительства РФ [Татьяна Голикова] дала указание Министерству труда РФ и Роспотребнадзору проработать возможность и процедуру допуска в соцучреждения для волонтеров, которые имеют на руках сертификат о вакцинации от COVID-19. Надеюсь, что и профильные министерства оперативно отреагируют", - сказала Стенякина.

Парламентарий напомнила, что 9 февраля направила письмо Голиковой с просьбой рассмотреть возможность допуска волонтеров в социальные учреждения