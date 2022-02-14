Сумма пожертвований через благотворительный сервис mos.ru выросла в 4,5 раза

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы пожертвовали более 17 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru. В январе 2022 года сумма переводов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с январем 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Пользователи сделали более 55,5 тыс. переводов на общую сумму более 17 млн рублей. Переводы уже сделали более 21,5 тыс. человек. В январе 2021 года собрано более 410 тыс. рублей (свыше 1,7 тыс. переводов), в январе 2022 года собрано 1 885 419 (свыше 5,1 тыс. переводов). Количество переводов увеличилось в три раза, сумма пожертвований увеличилась в 4,5 раза", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в топ-3 категории, куда больше всего жертвуют горожане, входят дети, животные и люди с ОВЗ.

Благотворительный сервис на mos.ru запущен 16 октября 2020 года. Он создан по инициативе самих благотворительных организаций Москвы столичным департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города.

Сейчас к сервису подключено 60 столичных благотворительных организаций, которые оказывают системную и адресную помощь различным группам детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья или попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также гуманитарную помощь и поддержку приютам для бездомных животных. У каждой организации есть отдельная страница, где пользователи могут узнать о направлениях ее деятельности.

О работе сервиса

Для того чтобы помочь конкретной организации на странице благотворительного сервиса, нужно выбрать сумму перевода на карточке программы, затем нажать на кнопку "Помочь". Все программы отсортированы по категориям: взрослые, люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети, животные, пожилые, семьи. Узнать подробнее о программе каждой организации можно, нажав на его карточку. Также благотворительный сервис стал доступен в официальном мобильном приложении портала mos.ru "Моя Москва". Он находится в разделе "Мои платежи". Под списком счетов расположен блок "Благотворительность с mos.ru". Кроме того, сделать пожертвование можно в разделе "Мои платежи", здесь же можно настроить автоматически повторяемый платеж. Эта опция доступна авторизованным пользователям mos.ru.